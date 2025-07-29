В Забайкалье двое подростков подожгли лес по заданию украинского куратора

В Забайкальском крае заключили под стражу двух 16-летних жителей, обвиняемых в совершении террористического акта. Региональный Следственный комитет сообщил, что двое подростков участвовали в умышленном поджоге леса. Их действия привели к крупному пожару, ущерб от которого составил свыше 300 миллионов рублей.

Уточняется, что они приобрели зажигалки, пришли в лес вблизи поселка Атамановка Читинского округа и подожгли там сухую траву и хвою. Все происходящее они снимали на камеру мобильного телефона. Затем отправили отчет о совершенном поступке «куратору», по предварительным данным, на территории Украины. Но обещанное вознаграждение в размере 80 тысяч рублей им не отправили.

Следствие сообщает, что с заказчиком преступления познакомился один из подростков в июне этого года с помощью мессенджера и вступил в переписку. Затем он рассказал приятелю о возможностях заработка путем поджога, тот согласился участвовать в преступлении.

По данному происшествию сотрудники 3-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, их подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Причастность подростков установлена сотрудниками полиции и ФСБ, им предъявлено обвинение.

Накануне стало известно об успешной операции силовиков по пресечению теракта трех украинских агентов на Кубани. Они планировали совершить теракт на объектах транспорта и связи. Ими оказались двое россиян 1992 и 1996 годов рождения и уроженец одного из государств Центральной Азии 1998 года рождения.