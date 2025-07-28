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Силовики пресекли теракт трех украинских агентов на Кубани

Двумя задержанными оказались граждане России, третий - уроженец одной из стран Центральной Азии.
Марина Крижановская 2025-07-28 09:51:59
© Фото: ЦОС ФСБ РФ © Видео: ЦОС ФСБ РФ

В Краснодарском крае силовики задержали планировавших совершить теракт на объектах транспорта и связи. Ими оказались двое россиян 1992 и 1996 годов рождения и уроженец одного из государств Центральной Азии 1998 года рождения.

По заданию куратора, сотрудника спецслужб Украины, с которым задержанные держали связь в телеграм-канале, они планировали поджоги объектов транспорта и связи на территории Кубани. За эту деятельность им пообещали от 200 долларов до 40 тысяч рублей.

«Поджог релейного шкафа планировали осуществить с использованием горючей жидкости. За выполненное задание по поджогу куратор обещал нам 200-250 долларов за один шкаф», - рассказал один из задержанных.

Другой признался в планировании поджога вышки сотовой связи в станице Варениковской. Возбуждены дела о теракте и покушении на диверсию, сообщили в ФСБ.

Немногим ранее сообщалось о задержании сотрудниками МВД и ФСБ устроивших поджог на железной дороге в Новороссийске. Инцидент также произошел в вышеуказанной станице. Там двое задержанных подожгли два релейных шкафа и частично их повредили.

#Краснодарский край #Теракт #ФСБ РФ #Задержание
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