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Трамп заявил, что не ищет встречи с Си Цзиньпином

Президент США прокомментировал сообщения журналистов о якобы стремлении провести саммит с китайским лидером. 
Дарина Криц 2025-07-29 07:02:27
© Фото: Hu Yousong, XinHua, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не ищет встречи с китайским коллегой Си Цзиньпином. Таким образом он отреагировал на заявления СМИ, что Трамп якобы изыскивает возможность провести саммит с председателем КНР.

По словам президента, он отправится в Китай по приглашению Си. Свою позицию президент США обозначил в социальной сети Truth Social.

«Это не соответствует действительности, я ничего не ищу. Я могу поехать в Китай, но только по приглашению председателя Си Цзиньпина, которое уже было направлено», - написал Трамп.

В мае этого года 47-й президент Соединенных Штатов не исключил личного контакта с Си Цзиньпином по торговой сделке, однако выразил неуверенность в необходимости этого шага.

В настоящее время не исключается поездка Трампа на саммит АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество) в Южной Корее, где он может встретиться в кулуарах с коллегой из Китая.

#Китай #в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Си Цзиньпин #встреча
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