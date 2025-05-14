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Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином по торговой сделке

Отмечается, что американский лидер усомнился в необходимости данного шага.
Дарья Ситникова 2025-05-14 05:49:41
© Фото: Ju Peng, Xinhua, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином для завершения торговой сделки между странами, однако он не уверен в надобности этого шага. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News

«Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо», - прокомментировал глава Белого дома.

В ходе переговоров в Женеве США и КНР договорились значительно снизить торговые пошлины на 90 дней. Кроме этого, Вашингтон обязался установить тарифы на товары из Китая в размере 30%, а Пекин на американские товары в размере 10%.

#сша #Трамп #кнр #Си Цзиньпин #пошлины #встреча #Торговая сделка
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