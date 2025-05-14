Трамп не исключил личного контакта с Си Цзиньпином по торговой сделке

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином для завершения торговой сделки между странами, однако он не уверен в надобности этого шага. Об этом американский лидер заявил в интервью Fox News

«Я могу увидеть такое развитие ситуации. Не уверен, что это будет необходимо», - прокомментировал глава Белого дома.

В ходе переговоров в Женеве США и КНР договорились значительно снизить торговые пошлины на 90 дней. Кроме этого, Вашингтон обязался установить тарифы на товары из Китая в размере 30%, а Пекин на американские товары в размере 10%.