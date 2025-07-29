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Поезд загорелся после атаки БПЛА в Ростовской области

РЖД остановили движение через станцию Сальск из-за беспилотника
Дима Иванов 2025-07-29 05:35:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за повреждения контактной сети после атаки БПЛА, сообщили в РЖД.

В результате удара дрона в пассажирском поезде Новокузнецк – Кисловодск выбило окна. Также произошло возгорание грузового поезда, для его ликвидации задействован пожарный поезд.

По предварительной информации. пострадавших нет. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, говорится в обращении РЖД.

Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА в Ростовской области погиб водитель, также врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил о пожаре на ж/д станции в Сальске.

#Ростовская область #ржд #поезда #сальск #атака дронов #БПЛА ВСУ #расписание поездов
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