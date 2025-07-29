Поезд загорелся после атаки БПЛА в Ростовской области

Движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за повреждения контактной сети после атаки БПЛА, сообщили в РЖД.
В результате удара дрона в пассажирском поезде Новокузнецк – Кисловодск выбило окна. Также произошло возгорание грузового поезда, для его ликвидации задействован пожарный поезд.
По предварительной информации. пострадавших нет. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, говорится в обращении РЖД.
Ранее стало известно, что в результате атаки БПЛА в Ростовской области погиб водитель, также врио главы региона Юрий Слюсарь сообщил о пожаре на ж/д станции в Сальске.
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