Водитель погиб после атаки БПЛА на автомобиль в Ростовской области

Беспилотник ударил по автомобилю в ростовском Сальске, водитель погиб. Силы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В микрорайоне Заводской города Каменска из-за падения беспилотника начался пожар, охвативший сухую траву в поле. На место происшествия оперативно прибыли службы для ликвидации возгорания.

В Сальске на улице Социалистической в результате инцидента в частном доме пострадала кровля и были выбиты окна.

На железнодорожной станции в городе вспыхнул пожар. Пассажирский поезд был перемещен в безопасную зону. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет. Для тушения привлечены 45 специалистов и 12 единиц техники, отметил глава региона.

В субботу, 26 июля, два человека погибли после атаки украинского беспилотника на автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области.