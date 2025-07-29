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Водитель погиб после атаки БПЛА на автомобиль в Ростовской области

Пожар также произошел на железнодорожной станции.
Дима Иванов 2025-07-29 03:45:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Беспилотник ударил по автомобилю в ростовском Сальске, водитель погиб. Силы ПВО отражают атаку дронов в Каменске-Шахтинском, Сальске, Волгодонске, Боковском и Тарасовском районах, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В микрорайоне Заводской города Каменска из-за падения беспилотника начался пожар, охвативший сухую траву в поле. На место происшествия оперативно прибыли службы для ликвидации возгорания.

В Сальске на улице Социалистической в результате инцидента в частном доме пострадала кровля и были выбиты окна.

На железнодорожной станции в городе вспыхнул пожар. Пассажирский поезд был перемещен в безопасную зону. По предварительным данным, жертв и пострадавших среди людей нет. Для тушения привлечены 45 специалистов и 12 единиц техники, отметил глава региона.

В субботу, 26 июля, два человека погибли после атаки украинского беспилотника на автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области.

#в стране и мире #Ростовская область #атака беспилотников #ВСУ #атака БПЛА #Юрий Слюсарь #сальск
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