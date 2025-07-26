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ВС РФ освободили Зеленый Гай ДНР и Малиевку Днепропетровской области

Населенные пункты взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-07-26 12:07:54
© Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие освободили Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. Об этом Минобороны России сообщило в сводке 26 июля.

Оба населенных пункта перешли под контроль российской армии в результате успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Восток».

Бойцы группировки «Центр» также продолжают продвигаться в глубину обороны противника, говорится в сообщении ведомства. Военнослужащие других группировок улучшили свое положение.

Кроме того, ночью на субботу ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по украинским предприятиям ВПК, производящим ракетное вооружение, боеприпасы и взрывчатые вещества. Цель достигнута, все объекты поражены.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны #ДНР #спецоперация #брифинг #Днепропетровская область #Зеленый Гай #группировка войск «Восток» #Малиевка
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