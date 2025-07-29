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Диетолог назвал напитки, которыми лучше всего утолить жажду в жару

По словам эксперта, нет ничего лучше, чем обычная или минеральная вода, а вот газировок лучше избегать, особенно если у человека есть проблемы с желудком.
Анастасия Бобылева 2025-07-29 04:59:37
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress

В знойные дни для эффективного утоления жажды предпочтительно пить обычную воду, сообщил диетолог Антон Поляков. По его словам, это наиболее безопасный и универсальный способ поддержания водного баланса в организме.

«Газированная вода лучше утоляет жажду, но она может раздражать слизистую желудочно-кишечного тракта. Если там есть воспалительные процессы, если там есть какие-то патологические истории типа гастритов, язв и так далее, то это может дать нехорошее осложнение. Поэтому лучше, конечно, брать обычную водичку», - объяснил он в беседе с aif.ru.

Эксперт также посоветовал включать в ежедневный рацион 200–300 мл минеральной воды, чтобы восполнять потери полезных веществ. Он уточнил, что летом из-за активного потоотделения из организма выходят электролиты, и их нехватку нужно компенсировать.

Кроме того, диетолог отметил, что охлажденная вода обладает лучшими вкусовыми качествами и хорошо усваивается организмом. Самая комфортная температура жидкости - около 4-5 градусов.

На этой неделе в центральной части России установилась жаркая погода. В четверг и пятницу - 31 июля и 1 августа - синоптики обещают 30-градусную температуру.

#в стране и мире #Жара #диетолог #напитки #жажда
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