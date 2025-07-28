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Солнечно и сухо: жителям центра России пообещали 30-градусную жару

Небольшой дождь может пройти в четверг и пятницу 31 июля и 1 августа в юго-западной части России.
Дарина Криц 2025-07-28 10:59:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшие два-три дня на большей территории европейской части России значительных погодных изменений не ожидается. Кроме того, россияне ощутят стабильно жаркую сухую погоду без осадков с температурой воздуха, близкой к 30 градусам. Об этом «Звезде» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Плюс 28...плюс 30 будет правильнее указать. для центральных областей европейской части России. Небольшая вероятность дождя существует только в четверг и пятницу на крайнем юго-западе, то есть включая Брянскую, Орловскую и Смоленскую, Курскую области, здесь возможны небольшие дожди», - предупредил он.

По информации Шувалова, на остальной части Центральной России погодных изменений не предвидится. Даже в таких северных областях, как Архангельская и Вологодская воздух прогреется до 30-32 градусов. К вечеру похолодает до 15-20 градусов выше нуля, что связано с продолжительностью темного времени суток.

Москвичам также не стоит надеяться на похолодание. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал «Звезде», что температура последних выходных июля опережает климатическую норму почти на два градуса, а  дожди прошли на треть больше, чем должны быть.

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