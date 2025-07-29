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ЦИК Украины отменил местные выборы из-за военного положения

Ранее по той же причине отменили президентские.
Дима Иванов 2025-07-29 04:46:10
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

На Украине отменены местные выборы, запланированные на октябрь 2025 года, из-за действующего военного положения, сообщает Life со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны (ЦИК).

Согласно заявлению ЦИК, местные выборы на Украине, в соответствии с законодательством, проводятся одновременно по всей стране в последнее воскресенье октября на пятый год полномочий местных советов и их глав, и должны были пройти в последнее воскресенье октября текущего года.

Однако из-за военного положения проведение любых выборов приостановлено.Президентские выборы также были отменены с ссылкой на военное положение.

Ранее газета немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Зеленский утратил контроль и теряет лояльных сторонников из-за ограничения независимости антикоррупционных органов.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #цик украины
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