На Украине отменены местные выборы, запланированные на октябрь 2025 года, из-за действующего военного положения, сообщает Life со ссылкой на Центральную избирательную комиссию страны (ЦИК).

Согласно заявлению ЦИК, местные выборы на Украине, в соответствии с законодательством, проводятся одновременно по всей стране в последнее воскресенье октября на пятый год полномочий местных советов и их глав, и должны были пройти в последнее воскресенье октября текущего года.

Однако из-за военного положения проведение любых выборов приостановлено.Президентские выборы также были отменены с ссылкой на военное положение.

Ранее газета немецкая газета Berliner Zeitung написала, что Зеленский утратил контроль и теряет лояльных сторонников из-за ограничения независимости антикоррупционных органов.