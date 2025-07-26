После принятия закона, фактически ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, президент Владимир Зеленский стремительно утрачивает поддержку даже самых лояльных своих сторонников.

По мнению немецкой газеты Berliner Zeitung, в контексте последних событий украинский лидер уже не выглядит человеком, контролирующим собственную страну. Создается впечатление, что он озабочен лишь сохранением личного влияния на вершине политической власти.

«Его решения подвергаются всеобщему сомнению. Зеленский прижат к стене», — пишет издание.

Дмитрий Полянский, первый зампостпреда России при ООН заявил, что окружение Зеленского сегодня уничтожает бумаги, уличающие власти Украины в растрате западной помощи.

Ранее The Telegraph, ссылаясь на источник в конгрессе США, сообщила, что высокопоставленные чиновники из администрации Трампа предупреждали Зеленского о последствиях принятия закона против НАБУ и САП. Но президент Украины проигнорировал эти предупреждения.