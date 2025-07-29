Экипаж Ми-28 ударил авиаракетами по технике и живой силе ВСУ

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар по живой силе противника и бронированной технике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Минобороны РФ показало момент поражения цели.

Удар наносился авиационными ракетами. После пусков экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. Авианаводчик доложил об уничтожении цели.

Ранее расчет «Града» уничтожил узел обороны ВСУ на Красноармейском направлении. Своими действиями артиллеристы создали благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.