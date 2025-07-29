До 30 человек выросло число жертв наводнения в Китае

К 28 июля в результате мощных ливней в районе Пекина погибло 30 человек, сообщили местные СМИ.

Из-за воздействия теплых и влажных воздушных потоков на границе субтропического высокого давления в районах Миюнь и других частях Пекина наблюдалась экстремальная конвективная погода.

Ранее сообщалось, что продолжительные дожди и вызванные ими наводнения в окрестностях Пекина привели к гибели двух человек и заставили тысячи жителей покинуть свои дома, переместившись в безопасные районы. Власти Китая предупреждают о высоком риске оползней и подтоплений из-за обильных осадков.

Ранее декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов рассказал «Звезде» о том, как перегрев мировых океанов может повлиять на погоду.