В РАН предупредили, что перегрев океанов повлияет на окружающую среду

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов рассказал «Звезде» о том, как перегрев мировых океанов может повлиять на погоду. Опасности в этом нет, однако повышенная температура воды оказывает плохое влияние на кораллы.

Эксперт сообщил, что есть объективные измерения температуры поверхности, контактные с помощью термометров, так и со спутника. Они охватывают всю поверхность океана.

«Общий тренд на повышение температуры, атмосферы и океана он есть. Если говорят про жару, что она длится сравнительно долго, это значит исследования уже не просто температуры, а как она изменяется в течение года», - заявил декан.

На планете два полушария нагреваются по-разному. Южное греется в феврале-марте, а в нашем полушарии океан самый теплый в сентябре. Не в июле или августе, потому что в океане позже наступает максимум.

«Температура обычно сравнивается с температурой за последние 30 лет. Сейчас базовый период с 1991 по 2020 год. Не бывает такого, чтобы каждый следующий год был теплее предыдущего», - добавил академик МГУ.

Тем не менее, если сравнивать 2023 год по сравнению с базовым периодом 1991-2020, то он был теплее на какой-то площади, но это не значит, что так будет каждый год.

«Тренд такой есть, мы знаем, что температура атмосферы в нижнем слое где-то на полтора градуса повысилась по сравнению с доиндустриальной эпохой. Это плохо, потому что от этого страдают кораллы и не только», - заключил эксперт.

Напомним, в 2023 году температура воды в мировых океанах поднялась до рекордных показателей. Это могло стать переломным моментом в изменении климата. Китайские ученые провели исследование и сообщили, что морские волны тепла (МВТ) в 2024 году охватили 96% океанов и длились в четыре раза дольше обычного.