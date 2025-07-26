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Автомобиль сгорел после атаки дрона в Ростовской области, погибли двое

Личности жертв устанавливают.
Владимир Рубанов 2025-07-26 07:42:16
© Фото: МЧС России

Два человека погибли после атаки украинского беспилотника на автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дрон ударил по машине возле автодороги Зимовники - Ремонтное - Элиста. Автомобиль сгорел. Личности погибших устанавливают.

Глава региона сообщил об отражении ночной атаки беспилотников, в том числе в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский из-за падения дрона отключено электричество в частных домах.

Ночью на субботу над российскими регионами, а также над акваторией Черного и Азовского морей сбили 54 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. В Ростовской области уничтожили 12 аппаратов.

#в стране и мире #беспилотники #Ростовская область #Юрий Слюсарь #атака #погибшие
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