Автомобиль сгорел после атаки дрона в Ростовской области, погибли двое

Два человека погибли после атаки украинского беспилотника на автомобиль в Зимовниковском районе Ростовской области. Об этом рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Дрон ударил по машине возле автодороги Зимовники - Ремонтное - Элиста. Автомобиль сгорел. Личности погибших устанавливают.

Глава региона сообщил об отражении ночной атаки беспилотников, в том числе в Каменске-Шахтинском, Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском и Шолоховском районах. В хуторе Чукаринский из-за падения дрона отключено электричество в частных домах.

Ночью на субботу над российскими регионами, а также над акваторией Черного и Азовского морей сбили 54 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. В Ростовской области уничтожили 12 аппаратов.