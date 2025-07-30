Российские бойцы уничтожили два квадроцикла и бронемашину «Казак» ВСУ

Два квадроцикла и бронемашину «Казак» уничтожили артиллеристы и операторы БПЛА Южной группировки войск в зоне специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения БПЛА в ходе наступательных действий проводят непрерывную разведку территории, контролируемой противником, выявляя и уничтожая вооружение и военную технику ВСУ.

Силами 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск были обнаружены и уничтожены два квадроцикла противника, а также выведена из строя боевая бронированная машина «Казак». Один квадроцикл был поражен расчетом гаубицы Д-30. По остальным целям отработали операторы FPV-дронов.

Ранее Минобороны РФ показало кадры боев за Темировку в Запорожской области.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.