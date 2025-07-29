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Мощный взрыв произошел на топливном заводе в Небраске

На предприятии производятся пеллеты и топливные гранулы.
Дима Иванов 2025-07-29 23:35:47
© Фото: drzaibkhan786, X © Видео: drzaibkhan786, X

Промышленное строение взорвалось на территории завода топливной компании Horizon BioFuels в городе Фремонт, штат Небраска, сообщает Metro.

Верхняя часть самого высокого здания, высотой около 60 метров, обрушилась. Фотографии и видео с места происшествия показывают языки пламени и густые клубы черного дыма, поднимающиеся над заводом.

Согласно информации на странице Horizon BioFuels в социальных сетях, компания занимается производством постельного белья, пеллет для отопления и топливных гранул. По данным Nebraska Manufacturing Extension Partnership, на предприятии работают 10 человек.

Полиция штата сообщила, что на месте происшествия находятся несколько полицейских и пожарных служб. Большая часть прилегающей территории перекрыта, и людям рекомендовано избегать посещения зоны чрезвычайной ситуации.

Ранее четверо осужденных в волгоградской исправительной колонии получили ожоги после взрыва газового баллона.

#взрыв #сша #предприятие #Небраска
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