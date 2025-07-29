Четверо осужденных получили ожоги при взрыве в волгоградской ИК-9

Четверо осужденных в волгоградской исправительной колонии №9 (ИК-9) в Тракторозаводском районе получили ожоги после произошедшего там взрыва.

Сообщается, что ЧП произошло из-за утечки газа из баллона, после чего произошел хлопок. Газовое оборудование находилось в помещении для хранения строительных материалов.

Как сообщили «Звезде» в УФСИН РФ по Волгоградской области, пострадавших заключенных отправили в больницу. Им оказали необходимую медицинскую помощь, их состояние удовлетворительное.

По данному факту региональный Следственный комитет РФ проводит проверку, прокуратура держит ее на контроле.