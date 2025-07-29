Трамп заявил, что ожидает встречи с Си Цзиньпином до конца года

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться до конца 2025 года. Об этом журналистам сообщил глава Белого дома.

«Он хочет встретиться, и я тоже с нетерпением жду встречи. Я бы сказал, что встреча состоится до конца года», - сказал Трамп.

Также он оценил переговоры представителей двух стран по торговой сделке в Стокгольме, как хорошие.

Напомним, ранее стало известно о том, что Вашингтон и Пекин продлили тарифное перемирие на три месяца. На данный момент США облагают китайские товары пошлинами в размере 30%.

В свою очередь, китайские власти установили размер пошлин для товаров из США в 10%.