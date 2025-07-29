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Sveriges radio: Китай и США продлили тарифное перемирие еще на три месяца

Соглашение стало итогом переговоров сторон в Стокгольме.
Константин Денисов 2025-07-29 20:35:17
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

Китай и США продлили тарифное перемирие на три месяца. Об этом сообщает Sveriges radio.

«США и Китай договорились продлить действие тарифных льгот», - говорится в сообщении.

Также известно, что соглашению предшествовали переговоры сторон в Стокгольме, которые продлились два дня.

Штаты представлял министр финансов страны Скотт Бессент, а КНР - вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.

Срое прежнего довора между странами истекает 12 августа. Согласно ему Вашингтон облагает пошлинами в 30% все китайские товары, а Пекин требует 10% за американские.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и КНР находятся на завершающей стадии переговоров.

#Китай #в стране и мире #сша #пошлины
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