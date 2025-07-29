Более 50 квартир пострадали в Сальске в результате ночной атаки дронов ВСУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Сальск с внеплановым визитом после ночной атаки украинских БПЛА на город. По его словам, в результате налета вражеских беспилотников пострадали десять многоквартирных домов и 54 квартиры.

«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил о трех погибших мирных жителях и сообщил, что принял решение о выплатах их семьям.

Также Слюсарь отметил, что в микрорайоне Новосальск 2840 человек по-прежнему остаются без света.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за повреждения контактной сети после атаки БПЛА.