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Более 50 квартир пострадали в Сальске в результате ночной атаки дронов ВСУ

Город посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Константин Денисов 2025-07-29 22:02:21
© Фото: Yuri_Slusar, Telegram

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил Сальск с внеплановым визитом после ночной атаки украинских БПЛА на город. По его словам, в результате налета вражеских беспилотников пострадали десять многоквартирных домов и 54 квартиры.

«Ориентировочно есть повреждения в 54 квартирах. Во многих выбиты окна. Всего пострадали 11 частных домовладений, 10 многоквартирных домов, несколько нежилых объектов и 2 легковых автомобиля», - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Глава региона напомнил о трех погибших мирных жителях и сообщил, что принял решение о выплатах их семьям.

Также Слюсарь отметил, что в микрорайоне Новосальск 2840 человек по-прежнему остаются без света.

Ранее сообщалось о том, что движение поездов через станцию Сальск в Ростовской области приостановлено из-за повреждения контактной сети после атаки БПЛА.

#в стране и мире #беспилотники #Ростовская область #ВСУ #Юрий Слюсарь #сальск
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