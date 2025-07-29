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Белый дом: ЕС преклонил колено перед доктриной Трампа

Вашингтон ввел пошлины в 15% практически на все товары из Европы.
Константин Денисов 2025-07-29 21:32:22
© Фото: Will Oliver - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Globallookpress

Европа подчинила себя политике президента США Дональда Трампа, согласившись на невыгодную для себя торговую сделку со Штатами. Об этом в интервью телеканалу Newsmax  старший директор по вопросам борьбы с терроризмом в совете национальной безопасности Белого дома Себастьян Горка.

«А сегодняшняя сделка даже для такого человека, как я, который знает президента уже десять лет, поразительна: трудно поверить, что весь Европейский союз преклонил колено перед доктриной "Америка прежде всего" и сказал: «Хорошо, мы больше не будем нахлебниками"», - сказал Горка.

Согласно новому договору между ЕС и США почти все европейские товары будут облагаться Вашингтоном пошлинами в  размере 15%. Ранее пошлины в 50% были введены в отношении стали и алюминия, однако Трамп пообещал, что может в дальнейшем их пересмотреть.

Сам Трамп, который изначально требовал пошлин в 30%, назвал сделку самой крупной в истории США.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #евросоюз #пошлины
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