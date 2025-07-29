В МВД назвали вероятную причину обрушения дома в Екатеринбурге

Наиболее вероятной причиной обрушения здания в Екатеринбурге является его состояние. Об этом заявил РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

«Разрушение произошло с первого по третий этаж первой секции. По предварительным данным, это произошло от ветхости. Возгорания или задымления не наблюдалось», - сказал Горелых.

Инцидент произошел днем 29 июля. В результате никто не пострадал, в здании располагались офисные помещения коммерческих организаций.

По информации регионального главка МЧС России и местной прокуратуры, 12 человек смогли покинуть здание самостоятельно, еще 21 был эвакуирован. Также 24 человека эвакуированы из соседних построек.