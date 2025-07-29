Появились новые кадры обрушившегося здания в Екатеринбурге

Часть офисного здания обрушилась в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба регионального Минздрава, инцидент произошел в одном из домов на улице Мартовской. Новые кадры с места происшествия оказались в распоряжении «Звезды».

«В 16.43 (14.43 мск) диспетчеру Территориального центра медицины катастроф Свердловской области поступила информация об обрушении офисного здания в Екатеринбурге на ул. Мартовская, 6», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте трудятся представители экстренных служб, разбирая завалы и ликвидируя последствия обрушения.

По информации регионального главка МЧС России и местной прокуратуры, 12 человек смогли покинуть здание самостоятельно, еще 21 был эвакуирован. Также 24 человека эвакуированы из соседних построек.

В доме располагались различные коммерческие организации, среди которых автосервис, пункт техосмотра, мебельная фабрика, строительная компания и транспортно-логистическая компания.

В качестве основной версии обрушения указывается ветхость конструкций.