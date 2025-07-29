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Словакия до сих не передала Украине семь гаубиц Zuzana 2

Техника должна была поступить в ВСУ еще в 2024 году.
Константин Денисов 2025-07-29 20:48:25
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Словакия до сих пор не передала Киеву семь гаубиц Zuzana 2. Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Всего стороны договаривались о передаче 16 гаубиц в 2024 году. В итоге девять были переданы Братиславой, а семь - нет.

Авторы публикации связывают задержки со сменой руководства минобороны Словакии. Именно после этого стали возникать проблемы с реализацией пунктов контракта на 92 млн евро, заключенного Германией, Данией и Норвегией.

Ранее сообщалось о том, что Германия передаст Украине радары на сумму более 340 млн евро.

#в стране и мире #оружие #Украина #ВСУ #словакия
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