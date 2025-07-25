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Германия передаст Украине радары на сумму более 340 млн евро

Украина получит радарные установки, позволяющие отслеживать сотни различных воздушных целей, включая низколетящие беспилотники и ракеты.
Ян Брацкий 2025-07-25 00:23:29
© Фото: Senior Airman Stephani Barge, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Германская оборонная компания Hensoldt поставит киевскому режиму радары на сумму более €340 млн. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Украина получит радары с высоким разрешением TRML-4D ближнего действия, а также целый модельный ряд радаров, позволяющих находить и сопровождать более полутора тысяч целей. К ним относятся крылатые ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе, низколетящие.

С начала конфликта на Украине официальный Берлин поставил киевскому режиму различной помощи на сумму более €40 млрд.

Ранее власти США сообщили о новой схеме поставок американского оружия на Украину. Теперь эти поставки будут оплачивать союзники Вашингтона по НАТО. Военная техника и боеприпасы будут поставляться в страны блока, которые передадут его ВСУ. Соответствующие договоренности были достигнуты на последнем саммите альянса.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия и боеприпасов на Украину не способствуют завершению конфликта, а только затягивают его.

#Украина #Германия #ВСУ #поставки оружия #Радары #Hensoldt
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