Германская оборонная компания Hensoldt поставит киевскому режиму радары на сумму более €340 млн. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Украина получит радары с высоким разрешением TRML-4D ближнего действия, а также целый модельный ряд радаров, позволяющих находить и сопровождать более полутора тысяч целей. К ним относятся крылатые ракеты, ударные и разведывательные беспилотники, самолеты и вертолеты, в том числе, низколетящие.

С начала конфликта на Украине официальный Берлин поставил киевскому режиму различной помощи на сумму более €40 млрд.

Ранее власти США сообщили о новой схеме поставок американского оружия на Украину. Теперь эти поставки будут оплачивать союзники Вашингтона по НАТО. Военная техника и боеприпасы будут поставляться в страны блока, которые передадут его ВСУ. Соответствующие договоренности были достигнуты на последнем саммите альянса.

Россия неоднократно заявляла, что поставки западного оружия и боеприпасов на Украину не способствуют завершению конфликта, а только затягивают его.