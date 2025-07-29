В России ожидают дефицит меда из-за жары и ленивых пчел

Тридцатиградусная жара, которая установилась в российских регионах, влияет не только на людей. Работоспособность падает даже у трудолюбивых пчел. Они ленятся и не хотят делать мед. На пасеках отмечают значительное снижение урожая. Впрочем, связано это не только с погодой.

В такую жару даже пчелы работать не хотят, сетует пасечник Николай Абакумов. За 35 лет работы с таким скудным медовым урожаем сталкивается впервые.

«В этом году, я думаю, что, судя по моей пасеке мы накачаем процентов 20 от общего урожая», - жалуется Абакумов.

Засушливое лето стало серьезным испытанием для многих пасек. В Ростовской области - одной из ключевых для пчеловодства на юге - потери заметно ощутимы. Старания пчеловодов не помогают.

Благоприятные условия для медоноса на этой пасеке - одной из крупнейших в Ростовской области создавались годами. На трех гектарах - яблони, вишня, акация, и другие деревья, но даже этого для урожая сейчас не достаточно.

И этому есть еще одно объяснение. Аграрии, желая спасти урожай, без предупреждения обрабатывают свои поля химикатами. Пчелы, во время опыления, гибнут чуть ли не на следующий день.

А это пасека уже в Краснодарском крае. Сергей Лоштапега с переменчивой погодой уже смирился. А вот с химикатами на полях намерен бороться.

«Фермер обработал цветущие поля горчицы без предупреждения. Гибель пчелосемей составила 95%. Подсолнечник обрабатывают, тем самым вредят нашим пчелам, и пчеловоды уже не рискуют выезжать, так как пчеловоды краснодарского края уже потереяли свои пасеки. К декабрю по 80-120 семей полностью осыпалось», - рассказал Лоштапега.

Массовая качка меда закончится в середине августа. Но крупные хозяйственники, которые занимаются производством на продажу, уже официально говорят о рекордно малом урожае. А значит, и цена для потребителей будет не такой сладкой.