Ученые зафиксировали рекордное потепление Ладожского озера. Об этом сообщили в пресс-службе Института озероведения РАН.

«Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом», - рассказал руководитель лаборатории географии и гидрологии Института озероведения Михаил Науменко.

Согласно данным ученых, за последние 12 лет среднегодовая температура в регионе местонахождения водоема - Ленинградской области и республики Карелии выросла на 4,5 градуса.

В 2020-м году превышение составило сразу 6,5 градусов относительно прежних значений.

Также большое влияние на озеро оказывают очень теплые зимы, которые заметно участились в этих местах.

Ранее В РАН предупредили, что перегрев океанов повлияет на окружающую среду.