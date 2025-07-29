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Ученые зафиксировали рекордное потепление Ладожского озера

Глобальное потепление оказывает значительное влияние на водоем.
Константин Денисов 2025-07-29 19:41:30
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Ученые зафиксировали рекордное потепление Ладожского озера. Об этом сообщили в пресс-службе Института озероведения РАН.

«Наши данные свидетельствуют о явных признаках потепления зимних периодов и перестройки ледового режима Ладожского озера, что определяется глобальными изменениями климата Земли в целом», - рассказал руководитель лаборатории географии и гидрологии Института озероведения Михаил Науменко.

Согласно данным ученых, за последние 12 лет среднегодовая температура в регионе местонахождения водоема - Ленинградской области и республики Карелии выросла на 4,5 градуса.

В 2020-м году превышение составило сразу 6,5 градусов относительно прежних значений.

Также большое влияние на озеро оказывают очень теплые зимы, которые заметно участились в этих местах.

Ранее В РАН предупредили, что перегрев океанов повлияет на окружающую среду.

#в стране и мире #климат #Ленинградская область #карелия #ладожское озеро
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