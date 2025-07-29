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Больше 150 тысяч жителей ДНР остались без света из-за атаки ВСУ

Только в Донецке без электричества остались свыше 100 тысяч абонентов.
Дима Иванов 2025-07-29 01:54:53
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Свыше 150 тысяч жителей Донецкой Народной Республики остались без электроснабжения из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины, сообщило предприятие «Донецкэнерго» в своем Telegram-канале.

По информации компании, в результате боевых действий без электроэнергии остались: 732 трансформаторные подстанции и 104 651 бытовой абонент в Донецке из-за обесточивания подстанции 220 кВ «Смолянка»; 4 трансформаторные подстанции и 250 бытовых абонентов в Донецке, а также 190 трансформаторных подстанций и 34 720 бытовых абонентов в Макеевке из-за отключения подстанции 330 кВ «Чайкино»; 96 трансформаторных подстанций и 15 080 бытовых абонентов в Ясиноватой из-за обесточивания подстанции 110 кВ «Ясиноватая».

В ночь на вторник в ряде районов Донецка пропало электричество после звуков взрывов. В это же время в небе была зафиксирована работа системы противовоздушной обороны, а в нескольких районах города слышался характерный звук полета ударных беспилотников. Об этом сообщали очевидцы в местных чатах.

Ранее ВС РФ нанесли групповой удар по военному аэродрому и складу боеприпасов ВСУ, где находилось ракетное вооружение и комплектующие для БПЛА.

#в стране и мире #Донецк #бпла #ДНР #ВСУ #обстрел Донецка
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