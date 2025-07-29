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США проведут военные маневры в Арктике

Учения будут продолжаться весь август.
Дима Иванов 2025-07-29 01:30:34
© Фото: defense.gov

Северо-американское командование противовоздушной обороны (NORAD) совместно с Северным командованием организует учения в Арктике, сообщается в официальном заявлении.

Маневры под названием «Арктический край» запланированы на период с 1 по 31 августа.

В тренировках будут задействованы силы противовоздушной обороны, Военно-воздушные силы, сухопутные войска, Военно-морские силы, морская пехота и подразделения специальных операций, уточняется в сообщении.

Согласно заявлению NORAD, основными целями учений являются обеспечение управления и контроля для выполнения задач по защите национальных интересов в Арктике, организация театра операций на Аляске, включая порт Маккензи, а также демонстрация боеготовности.

NORAD подчеркивает, что учения «Арктический край» проводятся на ежегодной основе.

Ранее стало известно, что молдавская армия примет участие в военных учениях НАТО Agile Spirit 2025, которые пройдут в Грузии.

#в стране и мире #арктика #НАТО #сша #NORAD
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