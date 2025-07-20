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Армия Молдавии примет участие в учениях НАТО в Грузии

Целью является улучшение взаимодействия при проведении миротворческих операций
Константин Денисов 2025-07-20 20:20:30
© Фото: Oliver Berg, dpa, Globallookpress

Молдавская армия примет участие в военных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба минобороны страны.

«Военнослужащие Национальной армии примут участие в многонациональных учениях Agile Spirit 2025, которые пройдут с 23 июля по 7 августа на учебных центрах в Грузии», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях также будут задействованы военнослужащие Румынии, Болгарии, США, Польши, Литвы и Грузии. Из перечисленных стран только Грузия не является членом НАТО.

Во время учений военные будут отрабатывать взаимодействие при проведении миротворческих операций. Кроме того, армии участвующих стран рассчитывают повысить свою боеспособность.

#в стране и мире #учения #Молдавия #сша #Грузия #Румыния #Болгария #Литва
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