В Крыму в день рождения погибшего военкора Федорчака презентовали книгу о нем

В Симферополе в день рождения Александра Федорчака, погибшего военного корреспондента, прошла презентация книги памяти «Александр Федорчак: сын, друг, военкор». Мероприятие состоялось в библиотеке имени Франко 29 июля - в день, когда журналисту исполнилось бы 29 лет.

В книге собраны воспоминания родителей, друзей, коллег и научного руководителя о жизни и работе Федорчака. Во время встречи показывали видео о нем, звучала запись его голоса.

Отец журналиста Сергей Федорчак рассказал, что после гибели сына семья не знала, как жить дальше, но работа по сохранению его памяти помогла справиться с утратой.

«Благодаря таким мероприятиям память живет, он с нами, он в нашем сердце. Здесь прислали очерки и письма о Саше коллеги-журналисты, одноклассники, его учителя из школы, соседи, совершенно разные люди. Конечно же, боевые солдаты и офицеры. Это лучшее, что можно сделать для его памяти. Чтобы он был с нами как можно дольше», - сказал Сергей.

Александр Федорчак родился в Крыму, окончил факультет журналистики КФУ, работал в Крымском информационном агентстве и на телеканале «Крым-24». С 2022 года освещал события в зоне СВО как корреспондент телеканала «Звезда», а позже - «Известий». 24 марта стало известно о его гибели. Похороны прошли в поселке Нижнегорский с воинскими почестями.

Вместе с Федорчаком погибли оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Был тяжело ранен наш корреспондент Никита Гольдин - врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.