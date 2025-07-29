«Ни шатко ни валко»: Песков высказался о нормализации отношений с США

Москва надеется, что процесс двусторонней нормализации отношений с Соединенными Штатами «приобретет большую динамику». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент в восстановлении отношений «есть замедление».

«Процесс нормализации идет ни шатко ни валко, хотелось бы видеть большую динамику», - сказал Песков.

Он добавил, что для продвижения необходимы импульсы с двух сторон.

Ранее в Кремле подчеркнули твердость позиций президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского главы государства подчеркнул, что для проведения встречи предстоит проделать необходимую работу.