Пленный рассказал, как сжигание мусора обернулось мобилизацией в ВСУ

Неправильно разведенный костер для жителя Ивано-Франковской области Василия Чернеца обернулся попаданием на один из горячих участков линии боевого соприкосновения. Об этом, попав в российский плен, рассказал сам Василий - видео с беседой опубликовало МО РФ.

По его словам, он сжигал мусор, наводя порядок возле дома. Это не понравилось украинским полицейским, и те забрали Чернеца в участок для оформления штрафа. Но затем по каким-то причинам изменили свои намерения и доставили его прямиком в ТЦК.

Василий утверждает, что проходил службу в разведке 156-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Он попал в плен в районе Юнаковки в Сумской области. Чернец признался, что только во время прохождения базовой военной подготовки из его подразделения сбежали восемь из 25 человек.

Попав в плен, Чернец вспомнил, что в России вместе с сестрами живет его отец, которого он не видел практически с рождения. Он подчеркнул, что на условия содержания пожаловаться не может, а также попросил родных писать письма.

Ранее попавший в плен боевик признался, что украинцы аплодируют российским ударам по ТЦК. Он отметил, что украинские обыватели отнеслись с одобрением и «улыбкой в душе» после появления в СМИ кадров с ударами по военкоматам.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.