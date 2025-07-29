ФСБ показала кадры допроса планировавшего убийство военного в Ростове-на-Дону

Задержанный гражданин одного из центральноазиатских государств, который планировал устроить теракт в Ростове-на-Дону, признался, что получил задание убить военнослужащего ВС России. Кадры допроса показал ЦОС ФСБ РФ.

Во время него мужчина 1982 года рождения сообщил, что приехал в нашу страну, сначала в Санкт-Петербург, и получил пакет «с бомбами», который должен был доставить в Ростов, чтобы «убить одного военника».

После чего задержанный прибыл в южнороссийский город и положил пакет с самодельным взрывным устройством в арендованной им квартире.

В ФСБ уточнили, что у него изъяли СВУ массой 400 граммов в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для конспиративного общения с куратором и видеокамеру для наблюдения за объектом.

Кроме того, стало известно, что мужчину завербовал сотрудник украинской спецслужбы с помощью его знакомого - приверженца международных террористических организаций.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело о подготовке к теракту по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) УК РФ. Его заключили под стражу.