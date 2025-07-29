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Politico: США на треть сократят число военных в Европе

На данный момент в Европе дислоцировано от 90 до 100 тысяч американских военных.
Дима Иванов 2025-07-29 00:52:02
© Фото: defense.gov

США рассматривают возможность сокращения численности своих военнослужащих в Европе на треть, сообщает Politico со ссылкой на данные источника.

Один из представителей НАТО сообщил, что сокращение американского военного контингента в Европе может составить до 30%.

Немецкий политолог Айлин Матле отметила, что на данный момент в Европе дислоцировано от 90 до 100 тысяч американских военных. По данным издания, наибольшее их число — около 35 тысяч — размещено в Германии.

В статье подчеркивается, что военная поддержка США долгое время оставалась ключевым элементом безопасности для Германии, и Берлин продолжает зависеть от американских сил.

Портал Euractiv сообщал, что страны НАТО в Европе начали подготовку к возможному сокращению американского военного присутствия. По мнению европейских представителей альянса, президент США Дональд Трамп может сократить численность войск, которая сейчас составляет около 80 тысяч человек, и переориентировать их на Азию и Ближний Восток.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте назвал сплетнями сообщения о сокращении военного контингента США в Европе.

#в стране и мире #НАТО #сша #Пентагон #Марк Рютте
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