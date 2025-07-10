Трамп назначил временно исполняющего обязанности директора NASA

Президент США Дональд Трамп назначил министра транспорта Шона Даффи временно исполняющим обязанности директора NASA. Об этом глава государства сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«(Шон Даффи - Прим.ред.) пусть и на непродолжительный срок станет фантастическим лидером космического ведомства, обретающего все большую значимость», - написал Трамп.

Ранее Трамп отклонил кандидатуру Джареда Айзекмена, которую предложил американский предприниматель Илон Маск. Тот попросил президента назначить на этот пост «своего близкого друга», сообщали местные СМИ.

Напомним, недавняя перепалка между Маском и Трампом привела к тому, что в Пентагоне начали искать альтернативу ракетам и кораблям компании SpaceX. Так, ведомство связалось минимум с тремя компаниями, занимающимися разработками в космической сфере.