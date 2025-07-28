Один из террористов побывал в «Крокусе» до концерта для разведки

За несколько часов до начала мероприятия и совершения теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» туда прибыл один из участников преступления.

В частности, с целью разведки местности и обстановки к зданию в Красногорске приехал Шамсидин Фаридуни* (внесен в список террористов и экстремистов). Примерно в 16 часов он приехал к объекту и прошел в здание, осмотрел его, проверяя степень его охраны и защиты. С информацией по этому уголовному делу ознакомился ТАСС.

«Двадцать второго марта 2024 года Фаридуни Ш.* с целью изучения обстановки в концертном зале "Крокус Сити Холл" около 16 часов на автомобиле такси прибыл по адресу: Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20, где прошел в концертный зал и провел обследование помещения на предмет наличия охраны и оснащенности ее средствами защиты», - сообщает агентство.

После осмотра Фаридуни* убедился в возможности реализации теракта, о чем и сообщил своим подельникам - Мухаммадсобиру Файзову*, Саидакраму Рачабализоде* и Далерджону Мирзоеву*. Они прибыли к «Крокусу» к началу концерта музыкальной группы «Пикник».

Напомним, масштабный террористический акт произошел 22 марта 2024 года. Его жертвами стали 149 человек и более 500 пострадали, данные приводит СК РФ. В марте 2025 года глава ведомства Александр Бастрыкин заявил о завершении следственных действий по делу о «Крокусе».

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.