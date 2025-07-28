МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Германии раскритиковали соглашение ЕС и США по пошлинам

По мнению представителей Германского промышленного союза, это соглашение является «фатальным сигналом» для экономик Евросоюза и США.
Анастасия Бобылева 2025-07-28 00:39:21
© Фото: White House via Globallookpress.com

Германский промышленный союз (BDI) резко негативно оценил достигнутое соглашение по пошлинам между Евросоюзом и США. В организации отметили, что эти договоренности являются «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон.

«Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики», - приводит заявление организации ТАСС.

По словам участников промышленного союза, на данный момент удалось избежать обострения ситуации, и это единственный положительный аспект соглашения. В BDI также заявили, что европейским и американским компаниям нужно продумать безопасность цепочек поставок и инвестиций.

Ранее ЕС и США договорились о таможенной пошлине в 15%, которая будет распространяться на все европейские товары, ввозимые в Штаты. Исключение составят только сталь, алюминий и фармацевтическая продукция.

#в стране и мире #сша #Германия #Дональд Трамп #ФРГ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 