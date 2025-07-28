В Германии раскритиковали соглашение ЕС и США по пошлинам

Германский промышленный союз (BDI) резко негативно оценил достигнутое соглашение по пошлинам между Евросоюзом и США. В организации отметили, что эти договоренности являются «фатальным сигналом» для экономик обеих сторон.

«Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики», - приводит заявление организации ТАСС.

По словам участников промышленного союза, на данный момент удалось избежать обострения ситуации, и это единственный положительный аспект соглашения. В BDI также заявили, что европейским и американским компаниям нужно продумать безопасность цепочек поставок и инвестиций.

Ранее ЕС и США договорились о таможенной пошлине в 15%, которая будет распространяться на все европейские товары, ввозимые в Штаты. Исключение составят только сталь, алюминий и фармацевтическая продукция.