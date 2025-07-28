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Вернувшиеся к мирной жизни ветераны СВО рассказали об адаптации

После участия в спецоперации Мария Скочигорова открыла свое дело - начала продавать мороженое у стен Нижегородского Кремля.
Олег Лавров Анастасия Бобылева 2025-07-28 23:45:03
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

В России действуют региональные проекты, помогающие ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. Участником одного из таких проектов «Герои Нижегородской области» стала Мария Скочигорова. Она рассказала о том, почему пошла служить, и показала, чем сейчас занимается.

На линии боевого соприкосновения Мария работала фельдшером. В составе добровольческого отряда БАРС она полгода спасала людей на Северском направлении в ЛНР.

«В семье у меня мужчины - кроме отца, но он уже в возрасте - не воевавшие, не служившие. И я как глава семьи должна на себя это взять», - поделилась она.

Дед и отец Марии служили в танковых войсках, что сказалось на ее пути становления. Но основной маршрут по дороге жизни задал другой родной человек - бабушка, которая отправилась на фронт военным медиком в 1941 году, сразу после окончания школы. От бабушки же появилась и любовь к мороженому. В детстве они регулярно покупали пломбир у стен нижегородского Кремля, и эти воспоминания переросли у Марии в собственное дело. Сейчас она продает мороженое на том же самом месте.

Еще один участник программы «Герои Нижегородской области» - Артем Сазонов, вернувшийся домой после ранения, полученного на Харьковском направлении.

«Сейчас наш верховный главнокомандующий дал такие возможности для военных, для участников СВО, что не может и сниться. Хватайся за любой рычаг, тебе сейчас все дают и предоставляют. Было бы желание», - считает Артем.

На выплаты от Министерства обороны РФ он возродил собственное дело и сделал ремонт в новой квартире. Первое, что он перевез в новое жилье - свою военную форму.

Ранее фонд «Защитники Отечества» и ФМБА обеспечили реабилитацию по слуху ветеранам СВО. С начала года врачи центра оториноларингологии осмотрели более 650 участников спецоперации.

#в стране и мире #Мирная жизнь #адаптация #ветераны СВО
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