Вернувшиеся к мирной жизни ветераны СВО рассказали об адаптации

В России действуют региональные проекты, помогающие ветеранам СВО вернуться к мирной жизни. Участником одного из таких проектов «Герои Нижегородской области» стала Мария Скочигорова. Она рассказала о том, почему пошла служить, и показала, чем сейчас занимается.

На линии боевого соприкосновения Мария работала фельдшером. В составе добровольческого отряда БАРС она полгода спасала людей на Северском направлении в ЛНР.

«В семье у меня мужчины - кроме отца, но он уже в возрасте - не воевавшие, не служившие. И я как глава семьи должна на себя это взять», - поделилась она.

Дед и отец Марии служили в танковых войсках, что сказалось на ее пути становления. Но основной маршрут по дороге жизни задал другой родной человек - бабушка, которая отправилась на фронт военным медиком в 1941 году, сразу после окончания школы. От бабушки же появилась и любовь к мороженому. В детстве они регулярно покупали пломбир у стен нижегородского Кремля, и эти воспоминания переросли у Марии в собственное дело. Сейчас она продает мороженое на том же самом месте.

Еще один участник программы «Герои Нижегородской области» - Артем Сазонов, вернувшийся домой после ранения, полученного на Харьковском направлении.

«Сейчас наш верховный главнокомандующий дал такие возможности для военных, для участников СВО, что не может и сниться. Хватайся за любой рычаг, тебе сейчас все дают и предоставляют. Было бы желание», - считает Артем.

На выплаты от Министерства обороны РФ он возродил собственное дело и сделал ремонт в новой квартире. Первое, что он перевез в новое жилье - свою военную форму.

Ранее фонд «Защитники Отечества» и ФМБА обеспечили реабилитацию по слуху ветеранам СВО. С начала года врачи центра оториноларингологии осмотрели более 650 участников спецоперации.