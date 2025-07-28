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Лавров: Россия впервые воюет с Западом в одиночку, без союзников

Глава МИД РФ указал на отсутствие права на ошибку.
Константин Денисов 2025-07-28 17:32:27
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Впервые за всю историю Россия воюет с Западом в одиночку, не имея союзников. Об этом на на XI Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Впервые за всю историю Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины», - сказал Лавров во время своего выступления.

Глава МИД напомнил о целях спецоперации на Украине - защите русскоговорящего населения, а также подчеркнул, что у СВО не было альтернативы.

Однако теперь, по мнению Лаврова, противнику придется учитывать и сложившиеся реалии, несмотря на то что территориальный вопрос изначально не стоял перед Россией.

Ранее Лавров заявил, что Европа остервенела и стала частью «оборзения» по отношению к РФ.

#Россия #в стране и мире #Сергей Лавров #Запад #МИД РФ
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