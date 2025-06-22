Ихтиолог объяснил причины появления крупных акул у берегов Турции

Профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что считает глобальное потепление основной причиной появления хищных акул у берегов турецких курортов на Средиземном море.

«По-видимому, пресловутое потепление дошло и до Восточного Средиземноморья. Кроме того, стали появляться сообщения о том, что целый ряд видов тропической фауны проникает в Средиземное море через Суэцкий канал. Это еще один путь проникновения, один - через Гибралтар», - сказал Кузищин.

По мнению эксперта, пока трудно сказать что-то конкретное, поскольку для изучения проблемы необходимо отловить хотя бы одну особь, исследовать ее и наблюдать за акваторией продолжительное время. Кузищин отметил, что крупной считается акула, которая в длину превышает три метра. Ранее же в Средиземном море обитали небольшие акулы из семейства кошачьих.

В то же время, он подчеркнул, что хищники могли расплодиться и в других местах, в которых они незаметны глазу туриста.

«Скорее всего, если это происходит, то происходит летом на пике температуры», - заключил Кузищин.

Ранее россиянам назвали самые опасные для туризма страны. Турция вошла в их число, что связано с массовостью выбора этой страны для отдыха среди российских туристов.