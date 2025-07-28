МО РФ показало тараны украинских беспилотников FPV-дронами

Минобороны России показало кадры, на которых расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожают высотные беспилотники ВСУ в зоне спецоперации.

На записи видно, как операторы ведут дроны в режиме реального времени - изображение транслируется с камер, установленных на самих FPV-беспилотниках. По мере приближения к цели появляется подпись с названием вражеского дрона, после чего в момент удара видео обрывается. На опубликованных кадрах зафиксировано несколько успешных атак - российские дроны последовательно уничтожают цели воздушными таранами.

В релизе российского оборонного ведомства уточняется, что расчеты «Рубикона» сбили таким образом разведывательные FlyEye (польского производства), «Мара», «Горы» и «Лелеки», разведывательно-ударные «Домахи», дроны-камикадзе Vector (Германия), RAM-2X и AQ-400 «Коса», а также разведчик-корректировщик высокоточного вооружения Shark.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.