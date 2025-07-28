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В Москве объяснили причину демонтажа «Большой глины»

Скульптуру решили убрать с Болотной площади.
Константин Денисов 2025-07-28 17:03:02
© Фото: Roman Denisov, Роман Денисов, Global Look Press

Вместо скульптуры «Большая глина №4» на Болотной площади появится новый арт-объект. Об этом сообщает 360.ru.

«Смена объекта - это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры», - сообщили в пресс-службе ДК ГЭС-2.

Ранее стало известно о том, что сомнительный объект в центре столицы начали разбирать.

«Большая глина» была установлена в 2021 году. Автором объекта является швейцарский скульптор Урс Фишер.

Ранее московские власти приступили к демонтажу Московского монорельса, который завершил свою работу 28 июня. На его месте появится новый парк.

#Москва #в стране и мире #Скульптура #Демонтаж #большая глина
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