В Москве объяснили причину демонтажа «Большой глины»

Вместо скульптуры «Большая глина №4» на Болотной площади появится новый арт-объект. Об этом сообщает 360.ru.

«Смена объекта - это часть запланированной ротации произведений искусства в городской среде и развития территории, прилегающей к Дому культуры», - сообщили в пресс-службе ДК ГЭС-2.

Ранее стало известно о том, что сомнительный объект в центре столицы начали разбирать.

«Большая глина» была установлена в 2021 году. Автором объекта является швейцарский скульптор Урс Фишер.

Ранее московские власти приступили к демонтажу Московского монорельса, который завершил свою работу 28 июня. На его месте появится новый парк.