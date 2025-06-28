Московский монорельс завершил работу

Монорельс в Москве официально завершил свою работу сегодня, 28 июня, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства столицы.

По итогам голосования на портале «Активный гражданин» на месте монорельса в 2027 году появится круглогодичный парк на высоте.

«Часть эстакады - от станции “Выставочный центр” до депо монорельса, включая станцию “Улица Сергея Эйзенштейна”, - демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее», - рассказали в пресс-службе московского правительства.

При проведении демонтажа снимут рельсы, срежут опоры - далее начнется стройка парка. Территория будет включать в себя беговые дорожки, кафе, аллеи, площадки для отдыха. Власти обещают, что новое уникальное пространство станет еще одной достопримечательностью города.

В правительстве объяснили закрытие транспорта его непопулярностью среди горожан - пассажиропоток составлял всего две тысячи человек в день. Хотя накануне у монорельса было многолюдно, так как москвичи и гости столицы пришли проститься с транспортной линией. Для горожан монорельс был символом города, его использовали для экскурсий по одному из районов Москвы.