Лавров признался, что сказал наступившей ему на ногу девушке на саммите БРИКС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл, что он на самом деле ответил девушке, которая наступила ему на ногу на саммите БРИКС в Казани. Глава МИД России, решив, что она кокетничает, сказал, что выйдет покурить.

«Прошла красивая девушка, наступила на ногу. Я решил, что она кокетничает. И сказал, что скоро выйду покурить», - рассказал Лавров.

Инцидент произошел на саммите БРИКС в октябре прошлого года. Ролик стал распространяться в социальных сетях. На них глава российского дипломатического ведомства что-то сосредоточенно писал, сидя в первом ряду за президентом РФ Владимиром Путиным. В этот момент мимо прошла девушка, которая то ли задела, то ли наступила на ногу Лаврову. После этого пользователи стали гадать, что же тогда ответил глава российского МИД, появились также доработанные версии ролика.