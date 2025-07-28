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Умер расписавшийся на Рейхстаге 102-летний ветеран Спартак Сычев

Участник Великой Отечественной войны умер в день своего рождения.
2025-07-28 15:15:46
© Фото: Администрация города Твери

Скончался участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Тверской области и города, председатель Совета ветеранов-участников Курской битвы Спартак Андреевич Сычев. О смерти ветерана 28 июля, в его 102-й день рождения, сообщила пресс-служба администрации Твери.

Сычев, которого называли человеком-легендой, участвовал в ключевых сражениях войны - освобождении Ржева, Курской битве, взятии Берлина и освобождении Праги. Он всегда гордился тем, что оставил свою подпись на стене Рейхстага в 1945 году.

После войны Сычев окончил военно-юридическую академию, служил в органах военной прокуратуры, преподавал в ТвГУ и активно занимался общественной деятельностью. Он внес большой вклад в присвоение Твери звания «Город воинской славы» и стал почетным гостем открытия Ржевского мемориала Советскому солдату в 2020 году.

Ветеран был награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орденами Отечественной войны I и II степени, а также орденом Красной Звезды.

Соболезнования родным и близким героя выразили губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава города Алексей Огоньков и председатель Тверской городской думы Евгений Пичуев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Рейхстаг #Ветеран #Спартак Сычев
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