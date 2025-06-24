Сотрудник ЦМВС объяснил, почему на Параде 1945-го бойцы прошли в касках

На Параде Победы 24 июня 1945 года внешний вид военнослужащих, шагающих по Красной площади, отличался от того, что предписывали документы. Как пояснил научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Даниил Горобец, головные уборы нового образца не успели изготовить к сроку.

«Головные уборы изготовить в нужный срок не успевали. Поэтому солдаты носили каски. С одной стороны, получалось внушительно и символично, с другой - шел дождь, бойцам было удобнее», - поделился со «Звездой» Горобец.

Эшелоны с фронтовиками-участниками Парада прибывали в Москву с начала июня. Времени на подготовку было в обрез, строевые тренировки шли по два раза в день.

«Часа по два шагали», - вспоминает участник Парада Победы и ветеран Великой Отечественной войны Юрий Шабунин.

Участников отбирали строго - молодые, отличившиеся в боях, с орденами, ростом не ниже 176 сантиметров. Всем шили форму по индивидуальным меркам. Основной заказ достался фабрике «Большевичка». Вся форма изготавливалась из отечественных материалов, а мундиры офицеров сухопутных войск получили цвет морской волны - отсылка к дореволюционным традициям.

В июне шли репетиции на Ходынском поле - тогдашнем аэродроме имени Фрунзе. Для перевозки личного состава понадобилось более 200 автомобилей. Первая тренировка прошла 12 июня. Маршировали и курсанты Орловского суворовского училища - по личной инициативе Иосифа Сталина.

Некоторые части пошли на уловки ради эффектного строевого шага. Так, в дивизии Дзержинского на обувь установили металлические набойки - это усиливало звон шагов в унисон оркестру.

«На обуви были металлические набойки. Это специфика их. Был один из рядовых военнослужащих, который предложил сделать металлические набойки для усиления силы удара», - рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Колоритом отличился отряд кубанской кавалерии - им в Москве сшили костюмы с папахами, черкесками и кинжалами. Элементы собирали по всему Краснодарскому краю.

Для прохода тяжелой техники перекрывали Садовое кольцо, репетиции шли по ночам. В районе Красной площади пришлось дополнительно укреплять дорожное покрытие досками из дуба и березы, а также посыпать песком, чтобы избежать пробуксовки.

Ровно в 10.00 24 июня под бой кремлевских курантов начался Парад Победы. Главнокомандующий маршал Жуков провел объезд, выступил с речью, и участники Парада чеканным шагом прошли по Красной площади.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.