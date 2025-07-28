Переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня начались в Малайзии

Переговоры Таиланда и Камбоджи о прекращении огня начались в Куала-Лумпуре. Об этом передает газета The Star.
Встреча проходит при посредничестве премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима.
«Долгожданная мирная встреча лидеров Малайзии, Таиланда и Камбоджи официально началась в 15.15 в понедельник (10.15 мск ) в здании Kompleks Seri Perdana (в Куала-Лумпуре. - Прим. ред.)», - сообщает издание с места события.
Также отмечается, что на переговорах в качестве наблюдателя участвуют посол Соединенных Штатов в Малайзии Эдгард Д. Каган и посол Китая в стране Оуян Юйцзин.
Ранее о начале переговоров объявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, встреча будет проходить на высоком уровне в Малайзии для достижения немедленного прекращения огня.
Напомним, в Таиланде в ходе конфликта с Камбоджей не менее 22 человек погибли, около 140 пострадали, сообщили власти королевства.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»