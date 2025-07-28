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В Херсонесе отметили 1037-ю годовщину Крещения Руси

Произошедшее более тысячи лет назад событие на территории современного Крымского полуострова определило развитие нашего государства, его исторический и культурный путь.
Марина Крижановская 2025-07-28 13:49:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В день празднования Крещения Руси в Севастополе прошли празднества и Божественная литургия. Именно в этих землях 1 037 лет назад на древней земле Херсонеса приняли крещение новгородский и киевский князь Владимир и его дружина.

В нынешнем богослужении участвовали более 3 000 человек, а литургию приурочили к большому празднику. Это событие определило развитие нашего государства, его исторический и культурный путь.

Напомним, ровно год назад, в праздник Крещения Руси, прошло освящение музейного комплекса «Новый Херсонес».

На его территории находятся различные артефакты раннехристианской и дохристианской истории Херсонеса Таврического, а усилиями митрополита Тихона (Шевкунова) создан уникальный мультимедийный музей, позволяющий полностью погрузиться в события, связанные с Крещением Древней Руси и распространением в ней православия.

#в стране и мире #Крым #крещение руси #Херсонес Таврический #божественная литургия #новый херсонес
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